पहली सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले ले. जनरल रणबीर सिंह, मैंने जो कहा वो तथ्य

नई दिल्ली। सर्जिकल स्ट्राइक एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है कि सेना की ओर से आया ताजा बयान। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के जनरल रणबीर सिंह ने कहा है कि बालाकोट में आतंकियों के बुनियादी ढांचे पर भारतीय वायुसेना की ओर से किे गए हवाई हमले एक बड़ी उपलब्धि थी। इस एयर स्ट्राइक के तहत हमारे विमान दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक चले गए और आतंकी लॉन्चपैड में घुसे। हमारी इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने अगले दिन हवाई कार्रवाई की लेकिन उन्हें इस कार्रवाई का भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया।



जनरल सिंह ने कहा , 'कुछ दिनों पहले डीजीएमओ ने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक 16 सितंबर को हुई थी। मैं यह नहीं कहना चाहता कि राजनीतिक दल क्या कहते हैं, उन्हें सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको जो कहा है वो तथ्य है।'

GOC-in-Chief Northern Command, Lt Gen Ranbir Singh: Few days ago DGMO said in a reply to an RTI that the first surgical strike happened in Sep 16', I don't want to go into what political parties say, they'll be given an answer by government.What I told you is a statement of fact. pic.twitter.com/wDULfMwEfj