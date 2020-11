मध्यप्रदेश उपचुनाव: भाजपा 17 सीटों पर कांग्रेस 9 पर और बसपा दो पर आगे

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश उपचुनाव ने भाजपा 17 सीटों पर कांग्रेस 9 पर और बसपा दो पर आगे। राज्य में 230 सदस्यीय विधानसभा के उपचुनाव में 28 सीटों पर मतदान हुआ। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की बताई गई है। इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मारी है। इसके अनुसार भाजपा के खाते में 16 से 18 सीटें जा सकती हैं।

#MadhyaPradeshBypolls: BJP leading on 17 seats, Congress on 9 and BSP on 2, as per Election Commission trends of all 28 seats which went to by-polls. pic.twitter.com/mJgHlTM7cq