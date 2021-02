Maharashtra  : जलगांव में गाड़ी पलटने से15 की मौत, कई घायल

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के यावल तालुका में एक वाहन पलटने पलटने की वजह से दर्दनाक हादसे की खबर है। इस हादसे में 15 लोगों की मौत होने की सूचना है। सड़क हादसे में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा यावल तालुका में किंगांव गांव के पास की है।

Maharashtra: 15 people died, two injured after a vehicle overturned near Kingaon village in Yawal taluka of Jalgaon district last night. More details awaited.