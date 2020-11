Maharashtra : केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से 2 की मौत, 6 घायल

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के ढेकू इलाके में गुरुवार रात एक रासायनिक कारखाने में भयंकर विस्फोट की घटना के बाद कोहराम मच गया। आग की लपटों और धुआं की वजह से आसपास रहने वाले लोग इस घटना के बाद से डरे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक रासायनिक कारखाने में भीषण विस्फोट की घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। इस दर्दनाक हादसे में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है।

Maharashtra: Two dead and six injured in an explosion at a chemical factory in Dheku area of Raigad last night. Injured shifted to hospital.