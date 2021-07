महाराष्ट्र: उद्धव सरकार ने छात्रों को दी बड़ी राहत, निजी स्कूलों को 15 फीसदी कम करनी होगी फीस

मुंबई। कोरोना संकट के बीच तमाम राज्य सरकारें अपनी-अपनी सुविधानुसार एक बार फिर से स्कूल-कॉलेज खोल रही हैं। वहीं, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने बुधवार को छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल, महाराष्ट्र कैबिनेट ने आज (बुधवार) एक बैठक में राज्य के निजी स्कूलों के लिए 15 फीसदी फीस कटौती को मंजूरी दे दी।

महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल फीस में कटौती के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया है। वहीं, कॉलेजों में फीस ढांचे का पालन करने के लिए सरकार पहले ही एक समिति का गठन कर चुकी है। जल्द ही फीस में 15 फीसदी की कटौती का अध्यादेश जारी किया जाएगा।

बता दें कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने कोरोना संकट के बीच लोगों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए और राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेते हुए यह फैसला लिया है। यह नया अध्यादेश वर्तमान महामारी जैसे संकट की स्थिति में महाराष्ट्र सरकार को निजी स्कूलों की फीस संरचना को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करेगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने निर्णय लिया कि फीस भुगतान का ढांचा ऐसा हो कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे।

