महाराष्ट्र: स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण पर संग्राम, हिरासत में लिए गए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता

मुंबई। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटे की मांग के विरोध में भाजपा ने शनिवार को महाराष्ट्र में व्यापक प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन ने पूर्व सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

मुंबई पुलिस ने शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। ये सभी प्रदर्शनकारी देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में महाराष्ट्र सचिवालय के सामने एक 'मोर्चा' शुरू करने के लिए अपनी भाजपा इकाई के कार्यालय में एकत्र हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम करने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रशासन ने सभी को पहले ही हिरासत में ले लिया।

यह भी पढ़ें :- मराठा आरक्षण : अजित पवार के दौरे के बाद शाहू महाराज बोले- हम चांद, सूरज नहीं मांगते

मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री गिरीश महाजन, मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा और एमएलसी राहुल नार्वेकर सहित कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कहा कि हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को मरीन लाइन पुलिस थाने ले जाया गया है। दूसरी तरफ, नागपुर में पुलिस ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और एलओपी देवेंद्र फडणवीस को ओबीसी आरक्षण के विरोध के दौरान हिरासत में लिया।

Nagpur: Police detain former Maharashtra CM & LoP Devendra Fadnavis during a protest held by BJP workers in support of OBC reservation pic.twitter.com/4ik5O4vD0e