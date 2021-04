Maharashtra: नवी मुंबई में एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम

मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग की लपटें पूरे इमारत में फैल गई है। तस्वीरों में साफ-साफ देखा जा सकता है कि इमारत की सबसे उपरी मंजिल पर आग लगी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, नवी मुंबई के वाशी स्थित एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी है। अभी तक की जानकारी के अनुसार, किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मौके पर पहुंचे अधिकारी हालात का जायजा ले रहे हैं।

शुरुआती रिपोर्ट में अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। आगे की डिटेल्स का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि दो सप्ताह पहले मुंबई के भांडुप इलाके में स्थित एक मॉल में आग लग गई थी। भीषण आग की यह घटना मॉल के अंदर बने सनराइज अस्पताल में लगी थी। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसको लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश देने के साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी।

Maharashtra: Fire breaks out at a building in Vashi area of Navi Mumbai. Firefighting operation underway. More details awaited. pic.twitter.com/GzGjFEMqcO