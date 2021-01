महाराष्ट्रः गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले, बालाकोट पुलवामा जैसी गोपनीय जानकारी अर्नब को कैसे पता चलीं?

नई दिल्ली। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सऐप चैट्स सामने आने को लेकर कई दल सरकार से उठा रहे हैं कि आखिर इतनी गुप्त जानकारी पहले सामने कैसे आई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को कहा कि अर्नब को दो साल पहले बालाकोट में किए गए हमले की पहले से ही सूचना थी। इतनी सेंसिटिव बातें अर्नब को कैसे पता चलीं यह बड़ा सवाल है। देशमुख के अनुसार मामले में कल यानी मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग है। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।

