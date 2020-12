Maharashtra :  गैंगरेप पीड़िता को पंचायत ने सुनाया गांव छोड़ने का फरमान, अधिकारी मौन

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के बीड जिले की रेप पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसकी ग्राम पंचायत ने उसे गांव से निर्वासित करने का प्रस्ताव पारित किया है। इतना हीे ग्रांव पंचायत के कहने पर घर के दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया गया है। अब उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

Maharashtra: Rape survivor from Beed District alleges that her village panchayat has passed a resolution to banish her from the village



Block Development Officer says,"On Aug15, gram sabha passed a resolution to banish her.A report on this will be submitted to senior officials."