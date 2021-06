मुंबई के बांद्रा इलाके में चार मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से हादसा, एक की मौत पांच घायल

नई दिल्ली। महाराष्ट्र ( Maharashtra ) की राजधानी मुंबई ( Mumbai ) से हादसे की बड़ी खबर सामने आई है। बांद्रा इलाके में एक इमारत का हिस्सा भरभरा कर गिरने ( Building collapsed ) से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यही नहीं इस हादसे में पांच लोग घायल भी हो गए।

घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हॉस्पिटल में इन सभी घायलों का इलाज अब भी जारी है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे।

Maharashtra | One died, four persons injured after part of a building collapsed in the Bandra area of Mumbai. The injured have been admitted to a hospital. Officials of fire and police department present at the spot, says Congress MLA Zeeshan Siddique pic.twitter.com/F0Q0vB7GCr