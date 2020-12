MDH के महाशय धर्मपाल का हार्ट अटैक से निधन, मसाला किंग के नाम से थे लोकप्रिय

नई दिल्ली। देश के घर-घर में मसाला कारोबार के जरिए अपनी पहुंच बनाने वाले एमडीएच मसालों के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का गुरुवार सुबह निधन हो गया। 98 साल के धर्मपाल गुलाटी का निधन सुबह 5 बजकर 38 मिनट पर दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ। कुछ दिनों पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और वो इससे ठीक हो गए थे। बता दें कि पिछले साल मोदी सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

Mahashay Dharmpal of MDH Spices passes away at 98 pic.twitter.com/Ov8aisY8xr