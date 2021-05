पुलवामा हमले में शहीद मेजर विभूति ढौंडियाल की पत्नी नितिका ने जॉइन की Indian Army, इस अंदाज में दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के पुलवामा ( pulwama attack ) आतंकी हमले में शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की पत्नी नितिका इंडियन आर्मी ( Indian Army ) में शामिल हो गईं।

निकिता बकायदा परीक्षा पास कर और ट्रेनिंग कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनीं हैं। खास बात यह है कि पति की शहादत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पत्नी निकिता ने भारतीय सेना को ही अपनी कर्मभूमि बना दिया।

यह भी पढ़ेंः कनाडाई सांसद ने Zoom मीटिंग के दौरान की शर्मनाक हरकत, एक महीने में दूसरी बार नजर आए 'न्यूड'

#MajVibhutiShankarDhoundiyal, made the Supreme Sacrifice at #Pulwama in 2019, was awarded SC (P). Today his wife @Nitikakaul dons #IndianArmy uniform; paying him a befitting tribute. A proud moment for her as Lt Gen Y K Joshi, #ArmyCdrNC himself pips the Stars on her shoulders! pic.twitter.com/ovoRDyybTs