कनाडाई सांसद ने Zoom मीटिंग के दौरान की शर्मनाक हरकत, एक महीने में दूसरी बार नजर आए 'न्यूड'

नई दिल्ली। कनाडा ( Canada ) के हाउस ऑफ कॉमन्स की जूम कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी। सभी सांसद अपने-अपने सुझाव और मत रख रहे थे, तभी एक सांसद ने कुछ ऐसा कर दिया कि हर कोई दंग रह गया। इस सांसद ने वीडियो कॉन्फेंस के दौरान प्लास्टिक कप में 'पेशाब' ( Urine )कर दिया। उनकी इस हरकत से शर्मनाक स्थिति बन गई।

ये सांसद थे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ( Justine Trudeau ) की लिबरल पार्टी के विलियम अमोस ( William Amos )। खास बात यह है कि अमोस ने ऐसी हरकत एक महीने के अंदर दूसरी बार की है। इससे पहले वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान नग्न अवस्था में नजर आए। इसके बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी की थी।

कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एक बार फिर सांसद विलियम अमोस ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। कार्यवाही के बीच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के सांसद विलियम अमोस 'पेशाब' करते नजर आए।

Liberal MP William Amos says that he urinated without realizing he was on camera while attending House of Commons proceedings virtually.



Amos is the same MP who changed in his office and didn’t realize the camera was on. #cdnpoli https://t.co/BlHFbIOEL3