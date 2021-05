कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ईद के मौके पर किया बड़ा ऐलान, मालेरकोटला पंजाब का 23वां जिला बना

नई दिल्ली। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ईद के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। मालेरकोटला पंजाब का 23वां जिला बन गया है। शुक्रवार को इस नए जिले के लिए डीसी की नियुक्ति की घोषणा की गई है। कैप्टन ने मालेरकोटलावासियों को तोहफा देते हुए कहा कि शेर मोहम्मद खान के नाम पर 500 करोड़ रुपये की लागत से यहां पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी।

12 करोड़ रुपये की लागत से लड़कियों के लिए एक और कॉलेज स्थापित किया जाएगा। एक बस स्टैंड, एक महिला थाना भी बनेगा, जिसे सिर्फ महिला कर्मचारी ही चलाएंगी।

