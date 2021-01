ममता सरकार का केंद्र से आग्रह, राज्य में सभी लोगों के लिए टीके उपलब्ध कराए जाएं

नई दिल्ली। देश भर में शनिवार को कोरोना वैक्सीनेशन की शुरूआत हो गई है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वे पर्याप्त संख्या में आपूर्ति करें। इससे न केवल फ्रंटलाइन श्रमिकों के लिए बल्कि राज्य के सभी लोगों के लिए टीके उपलब्ध कराए जाएं। सीएम को लगता है कि कि राज्य के लोगों को मुफ्त में टीके लगवाने चाहिए। जरूरत पड़ने पर राज्य वित्तीय भार वहन कर सकते हैं।

CM has requested Govt of India to supply adequate no. of vaccines for not only the frontline workers but also for all people of the state. CM feels that people of the state should get vaccines free of cost. If needed, the State might bear the financial burden: Govt of West Bengal pic.twitter.com/2MqXzrHCuf