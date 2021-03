'प्रेम संबंधों' को लेकर शख्स ने पुलिस से मांगी मदद, कमिश्नर ने इस फिल्मी डायलॉग के साथ दिया जवाब

नई दिल्ली। आमतौर पर पुलिस का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्या मुश्किल खड़ी हो जाए। लेकिन लोगों के बीच से अपनी इस तरह की छवि को सुधारने के लिए पुलिसकर्मी आए दिन कई तरह की कोशिशें करते रहते हैं। कभी सख्त तो कभी नरम तो कभी फिल्मी तरीके से भी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं।

दरअसल माना जाता है फिल्मों की हमारे जीवन पर काफी असर रहता है। फिल्में किसी भी संवेदनशील मुद्दे को पर्दे पर बखूबी प्रस्तुत करने में कारगर साबित होती है। फिल्मी डायलॉग लोगों को जहन में इस कदर बस जाते हैं कि कई बार तो वे इन्हें अपनी जीवन या दिनचर्या में भी शामिल कर लेते हैं।

कुछ ऐसा ही फिल्मी डायलॉग और पुलिसकर्मियों से जुड़ा एक मामला सामने आया है। ये मामला है महाराष्ट्र के पुणे शहर का।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ना सिर्फ अभिव्यक्ति के लिए बेहतरीन जरिया मिला है बल्कि प्रशासन से मदद का मौका भी मिला है। पुणे में एक शख्स ने अपने प्रेम संबंधों को लेकर ट्विटर के जरिए पुणे के पुलिस आयुक्त से ‘कुछ करने’ के अुनरोध किया।

Unfortunately, without her consent, even we can’t be of any help. Nor should you do anything against her will. And if she does agree some day, you have our best wishes and blessings. #ANoMeansNo #LetsTalkCPPuneCity @PuneCityPolice https://t.co/aBrVTm0KI8