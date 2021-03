मणिपुर के सीएम का बड़ा बयान, भारत-म्यांमार केे बीच घुसपैठ द्विपक्षीय मसला

नई दिल्ली। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से भारतीय सीमा में जारी घुसपैठ को लेकर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बड़ा बयान दिया हैै। उन्होंने कहा कि अब तक मणिपुर में म्यांमार की ओर से घुसपैठ की कोई जानकारी नहीं है। हमारी सरकार ने सीमा पर तैनात सुरक्षाबलों को सतर्क रहने को कहा है।

Till now, there is no information about the influx (of Myanmarese) in the state. We have deployed & alerted the security at the border. The matter is a bilateral issue (between India & Myanmar) and the State cannot take any action on this issue: Manipur CM in Imphal yesterday pic.twitter.com/MTFM3ihUm5