Mann Ki Baat : PM Modi बोले - 2021 में भारत को तेजी से आगे ले जाना है

नई दिल्ली। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पहली बार देशवासियों से मन की बात साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि इस महीने क्रिकेट पिच से भी अच्छी खबर मिली। शुरुआती दिक्कतों के बाद खेल में शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों का हार्ड वर्क और टीमवर्क प्रेरित करने वाला है। वहीं दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ। तिरंगा का अपमान देख पूरा देश दुखी हुआ।

This month, we got good news from the cricket pitch. After initial hiccups, the Indian team bounced back gloriously and won the series in Australia. Our team's hard work and teamwork was inspiring: Prime Minister Narendra Modi during 'Mann Ki Baat' pic.twitter.com/mexDjByGvF