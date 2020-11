PM Modi की अध्यक्षता में कोरोना टीकाकरण पर हुई बैठक, प्रभावी कदम उठाने के आदेश

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महमारी को नियंत्रित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाने की जानकारी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विट कर दी। पीएम मोदी ने अपने ट्विट में लिखा है कि कोरोना के खिलाफ भारत में टीकाकरण की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में टीकाकरण रणनीति और उस दिशा में आगे बढ़ने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। उन्होंने अपने ट्विट में लिखा है कि वैक्सीन विकास की स्थिति, विनियामक अनुमोदन और खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है।

Held a meeting to review India’s vaccination strategy and the way forward. Important issues related to progress of vaccine development, regulatory approvals and procurement were discussed. pic.twitter.com/nwZuoMFA0N