दिल्ली में प्रदूषण संकट पर बैठक आज, स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश होंगे हरियाणा-पंजाब के अधिकारी

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण का संकट पहले से ज्यादा गहरा गया है। दिल्ली एनसीआर वालों को अब सांस लेने में भी परेशानी होने लगी है। प्रदूषण के गहराते संकट को देखते हुए संसद की शहरी विकास पर स्थायी समिति ने आज इस मुद्दे पर बैठक बुलाई है। आज समिति के सामने हरियाणा और पंजाब के अधिकारी पेश होंगे।

Parliamentary Standing Committee on Urban Development to meet today on 'Steps taken for prevention of air pollution in Delhi-NCR with emphasis on finding a permanent solution’. Top officials of Delhi, UP, Haryana, Punjab, Ministry of Environment, Forest & CPCB to be present.