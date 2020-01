महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का बड़ा बयान, एसएसजी पर लगाया उत्पीड़न का आरोप

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। पीडीपी प्रमुख ( PDP Chief ) और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ( Mehbooba Mufti ) की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ( Iltija Mufti ) ने बड़ा बयान दिया है। इल्तिजा ने स्पेशन सिक्योरिटी ग्रुप ( SSG ) hj उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। इस दौरान किसी भी नेता को परिजनों से मिलने की भी मनाही थी।

गृहमंत्रालय को दी नसीहत

अपने उत्पीड़न पर खुलकर बोलने वाली इल्तिजा ने कहा है गृह मंत्रालय को मेरे जैसी लड़कियों पर नजर रखने की बजाय अपने संसाधनों को अन्य महत्वपूर्ण मामलों में इस्तेमाल करना चाहिए। इससे टैक्स देने वाले लोगों के पैसों का सदुपयोग होगा।

इल्तिजा का आरोप है कि एसएसजी, आईबी और सीआईडी जैसी एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है।

I was constantly monitored by SSG, IB and CID in Srinagar. Wish MHA would focus its resources on matters of grave importance as opposed to stalking young women like me. Why waste tax payers money?