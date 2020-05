Lockdown 3.0: प्रवासी महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म, दो घंटे बाद पैदल चली 150 KM

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus ) से जूझ रहा है। कोविड-19 के कारण देश में लॉकडाउन ( Lockdown 3.0 ) लागू है। लॉकडाउन में फंसे काफी संख्या में प्रवासी मजदूर ( Migrants Labours ) पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़े हैं। कई-कई दिन और सैकड़ों-हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करने पर लोग मजबूर हैं। इसी कड़ी में नासिक ( Nashik ) से सतना ( Satna ) जा रही एक गर्भवती महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। सबसे हैरानी की बात ये है कि डिलीवरी के दो घंटे बाद ही महिला ने 150 किलोमीटर पैदल चली। यह पूरा मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है।

जानकारी के मुताबिक, 30 साल की गर्भवती महिला शकुंतला ( shakuntala ) अपने पति और कुछ गांववालों के साथ महाराष्ट्र ( Maharashtra ) के नासिक से मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) के सतना के लिए पैदल ही निकल पड़ी। बताया जा रहा है कि ये लोग जब पिपरी के गांव के पास पहुंचे तो शंकुतला को प्रसव पीड़ा होने लगी। लेकिन, उन लोगों को दूर-दूर तक कोई हॉस्पिटल नजर नहीं आया। लिहाजा, महिलाओं ने सड़क किनारे साड़ियों का घेरा बनाया और शकुंतला की डिलीवरी कराई गई। शकुंतला ने एक स्वस्थ्य बच्ची को जन्म दिया।

