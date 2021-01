सेना दिवस पर एमएम नरवणे बोले - सीमा पर किसी ने परखने की कोशिश की तो सिखाएंगे सबक

नई दिल्ली। आज सेना दिवस है। सेना प्रमुख एमएम नरवाणे ने दिल्ली कैंट स्थित करिअप्पा ग्राउंड में परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर देश की सुरक्षा के लिए असाधारण वीरता और क्षमता का परिचय देने वाले शहीद सैनिकों को सम्मानित किया। 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस यूनिट के संदीप नाइक को मरणोपरांत सेना पदक से सम्मानित किया। संदीप नायक ने यह सम्मान जम्मू और कश्मीर में दो आतंकवादियों को ढेर करने और अपने स्क्वाड कमांडर की जिंदगी को बचाने के लिए दिया या है। आज सेना प्रमुख ने इंडियन आर्मी के पांच जवानों को वीरतापूर्ण कार्यों के लिए मरणोपरांत सेना पदक से सम्मानित किया।

You all are aware of ongoing tension with China on northern borders. Regarding conspiracy to unilaterally change status quo on borders, a befitting reply was given. I want to assure the country that sacrifice of bravehearts of Galwan would not go in vain: Army Chief MM Naravane pic.twitter.com/xm83y6bRuU