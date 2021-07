कांग्रेस का बड़ा आरोप, Pegasus का इस्तेमाल कर मोदी सरकार ने कर्नाटक में गिराई कांग्रेस-जेडीएस सरकार

नई दिल्ली। कथित तौर पर जासूसी को लेकर पैगासस सॉफ्टवेयर (Pegasus Spyware Case) के खुलासे से भारत की राजनीति में उबाल आ गया है। विपक्ष इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रही है और सदन में चर्चा की मांग कर रही है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने तो यहां तक कहा है कि यदि सरकार फोन टैपिंग के मामले में सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं होती है तो संसद नहीं चलने देंगे।

वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पैगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर मोदी सरकार ने कर्नाटक की कांग्रेस-जेडीएस सरकार को गिराई है। कांग्रेस ने लोकतंत्र के अपहरण करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस-जेडीएस सरकार गिराने के बाद क्या अब गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है?

यह भी पढ़ें :- Spyware Pegasus: राहुल गांधी की जासूसी से भड़की कांग्रेस ने सरकार से पूछे 6 सवाल, गृहमंत्री का मांगा इस्तीफा

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकरा ने ऑपरेशन कमल के तहत पेगासस सॉफ्टवेर का इस्तेमाल कर लोकतंत्र का अपहरण और प्रजातंत्र का चीरहरण किया है। सुरजेवाला ने कहा कि विधायकों की खरीद-फरोख्त कर एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए पैगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि अब आगे पता चलेगा कि मध्य प्रदेश समेत किन-किन राज्यों की सरकारों को गिराने के लिए मोदी सरकार ने पैगासस का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि सरकार संसद में इस विषय पर चर्चा नहीं कराना चाहती है।

मेरी सरकार गिरने पर उठा था यह मुद्दा: एचडी कुमारस्वामी

बता दें कि पैगासस सॉफ्टवेयर के मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला है।

पेगासस रिपोर्ट पर कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि फोन टैपिंग पर आज के खुलासे से मैं हैरान नहीं हूं। मेरी सरकार गिरने पर भी यही मुद्दा उठा था। यह मुद्दा कई साल पहले भी कई सरकारों के कार्यकाल के दौरान मौजूद था। यह मेरे लिए कोई नया मुद्दा नहीं है।

I am not surprised by today's revelations on phone tapping. The same issue had risen when my govt collapsed. This issue existed during the tenure of several govts even several years back. This is not a new issue to me: Former Karnataka CM HD Kumaraswamy on Pegasus report pic.twitter.com/GM5vfG6ooX