देश के कई इलाकों में सुस्त मानसून फिर हुआ सक्रिय, अगले 96 घंटे कई राज्यों में होगी भारी बारिश

नई दिल्ली। देशभर में मानसून जमकर मेहरबान है। मानसून की आमद ने कुछ राज्यों में तो राहत दी है लेकिन कई जगहों पर आफत भी बनकर आई है। पश्चिमी मध्‍य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, उड़ीसा, कोंकण, गोवा, केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में भी बारिश इन दिनों जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 96 घंटों में दिल्ली में बारिश होती रहेगी। वहीं, इस दौरान दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है।

देश के कुछ राज्यों में तो मौसम विभाग ने रेड या ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्‍य भारत और उत्तर भारत के कई इलाकों के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र बन गया है। वहीं, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं भी सक्रिय हैं। इन वजहों से कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है।



केरल में बिगड़ रहे हैं हालात

केरल में शुक्रवार सुबह बारिश की वजह से एक घर के गिरने से दो लोगों की मौत के बाद राज्य में बारिश की विभिन्न घटनाओं में मरनेवाले लोगों की संख्या 41 तक पहुंच गई है। राज्य के कई इलाकों में बारिश की वजह से करीब सवा लाख लोग 606 राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री किरण रिजिजू और पर्यटन मंत्री के जे अल्फोंस के नेतृत्व में एक केंद्रीय टीम बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित कोट्टयम और अल्लपुझा जिले के साथ ही चेल्लनम और एर्नाकुलम का शनिवार को दौरा करेगी।

