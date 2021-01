कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली, 50 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

नई दिल्ली। शनिवार की सुबह दिल्ली एनसीआर घने कोहरे में लिपटी नजर आई। कोहरे की वजह से दिल्ली हवाईअड्डे की ओर जाने वाली 50 से अधिक उड़ानों प्रभावित हुइ्र्रं और तय समय से उड़ान नहीं भर सकीं। दिल्ली एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि घने कोहरे में केवल ब्।ज्प्प्प् ठ और ब्।ज्प्प्प् ठ एयरक्राफ्ट और पायलट ही काम करते हैं।

#UPDATE | Around 80 flights originating from and over 50 flights bound to Delhi airport delayed, mainly due to dense fog and other operational reasons today: Delhi airport officials https://t.co/5P0a2Ll22I