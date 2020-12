दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन जारी, आज किसान नेता करेंगे भारत बंद की रणनीति पर विचार

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी है। पांचवें दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अब किसान नेताओं के आठ दिसंबर को अपने भारत बंद के आह्वान को सफल बनाने में जुट गए हैं। इसको लेकर आज सुबह किसान संगठनों के नेताओं की सुबह 10 बजे सिंधु बॉर्डर पर बैठक होने वाली है। इस बैठक में किसान नेता भारत बंद को लेकर जरूरी रणनीति बनाएंगे।

Delhi: Farmers continue to hold a sit-in protest at Singhu (Haryana-Delhi border) against the Centre's #FarmLaws. pic.twitter.com/774cbrGtlK