मुंबई बिल्डिंग हादसा: मरने वालों की संख्या पहुंची 14, कल गिरी थी 4 मंजिला इमारत

नई दिल्ली। मुंबई बिल्डिंग हादसे ( mumbai building collapse ) में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत करीब 40 लोगों के अब भी इमारत के मलबे में दबे होने की आशंका है। मौके पर एनडीआरफ ( NDRF ) की टीम राहत-बचाव कार्य में जुटी है। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। वहीं, 9 घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया है। सभी घायलों को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

संकरी गली होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी

इमारत संकरी गली में होने के कारण राहत-बचाव कार्य में परेशानी आ रही है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। गली में फायर ब्रिगेड के वाहन भी नहीं जा पा रहे हैं।

ये टीमें पैदल ही घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई हैं। वहीं, NDRF ने स्निफर डॉग्स की मदद से अब सर्च ऑपरेशन शुरू किया है।

