मुंबई में 4 मंजिला इमारत गिरी, 2 की मौत, 50 से ज्यादा लोगों के दबने की आशंका

नई दिल्ली। मुंबई के डोंगरी इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक 4 मंजिला इमारत गिर ( mumbai building collapse ) गई है। सूत्रों के मुताबिक टंडेल स्ट्रीट स्थित 'केसरबाई' नाम के इस इमारत के मलबे में 50 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि अभी तक 2 लोगों के मारे जाने को पुष्टि हो चुकी है।

Mumbai: Four-storey Kesarbai building has collapsed in Dongri. More than 40 people are feared trapped. pic.twitter.com/dZNdF2xQg0 — ANI (@ANI) July 16, 2019

इस हादसे ( Mumbai building collapse ) की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंच गया है। दमकलकर्मी के अलावा एंबुलेंस और NDRF की टीमें भी घटनास्‍थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। तंग गली होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा पहुंच रही है।

Mumbai: Kesarbai building has collapsed at Tandel street, in Dongri. More than 40 people are feared trapped. pic.twitter.com/H2eVbtgaH6 — ANI (@ANI) July 16, 2019

बीएमसी ने इस इमारत ( Mumbai building collapse ) को खतरनाक घोषित कर रखा था। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजकर 40 मिनट की ये घटना है। जब अचानक बिल्डिंग भरभराकर नीचे आ गिरी। बिल्डिंग गिरने की वजह लगातार हो रही बारिश को माना जा रहा हैं।

#Mumbai: Search and rescue operation underway at Dongri building collapse site. pic.twitter.com/KkKOyC4p3N — ANI (@ANI) July 16, 2019

NDRF के अनुसार हादसा एक संकरी गली में मौजूद बिल्डिंग ( Mumbai building collapse ) में हुआ, जिसकी वजह से वजह से राहत व बचाव कार्य करने में बाधा आ रही है। हालांकि, कई टीमों को बचाव कार्य में लगाया गया है। इसके साथ ही एहतियात बरतते हुए आसपास की इमारतों को भी खाली करा लिया गया है।

