Mumbai : एनसीबी ने तस्कर इब्राहिम मुजावर को किया गिरफ्तार, ड्रग्स बरामद

नई दिल्लीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई ड्रग्स मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी कर ड्रग्स तस्कर इब्राहिम मुजावर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से मेफेद्रोन नामक 100 ग्राम ड्रग्स बदामद हुआ है। एनसीबी ने इब्राहिम को जोगेश्वरी इलाके से गिरफ्तार किया है।

On February 6, NCB Mumbai arrested Mephedrone (MD) trafficker Ibrahim Mujawar from Jogeshwari with 100 gm of MD, which he bought from Dongri's Asif Rajkotwala. The latter was arrested with small quantity of Charas. Probe underway:Sameer Wankhede, Zonal Director, Mumbai Zonal Unit