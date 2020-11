जन आक्रोश रैली से पहले मुंबई पुलिस का एक्शन, बीजेपी विधायक राम कदम को समर्थकों सहित हिरासत में लिया

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक राम कदम को उनके समर्थकों समेत मुंबई पुलिस ने बुधवार को हिरासत में ले लिया। बीजेपी विधायक राम कदम को उनके आवास के बाहर से मुंबई पुलिस ने हिरासत में लेने का काम किया है। जिस समय राम कदम को हिरासत में लिया गया उस समय वो पालघर की जांच सीबीआई को नहीं सौंपने के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकालने की तैयारी में जुटे थे।

Maharashtra: BJP MLA Ram Kadam and his supporters detained by Police from outside his residence in Mumbai. They were taking out a 'Jan aakrosh yatra' to Palghar demanding CBI probe into Palghar mob lynching case. pic.twitter.com/rYUxFKOV71