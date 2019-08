मुंबई में फिर आफत की बारिश, कई इलाकों में 48 घंटे का रेड अलर्ट

नई दिल्ली। देश की आर्थिक नगरी मुंबई मौसम की मार से उबर नहीं पा रही है। शुक्रवार रात एक बार फिर हुई भारी बारिश ने मुंबई में हालात असामान्य कर दिए। भारी बारिश की वजह से सड़कों व कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए।

#WATCH Maharashtra: Streets waterlogged & houses submerged in water, after heavy rainfall in Palghar. pic.twitter.com/Z32Jj1htaM — ANI (@ANI) August 3, 2019

मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही मुंबई ( mumbai rains ) व उससे सटे इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों ने मार गिराया जैश का आतंकी जीनत नाइकू

बारिश से सबसे बुरी स्थिति महाराष्ट्र के पालघर की है। यहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं हैं और घर पूरी तरह से पानी में समा गए हैं।

Maharashtra: Landslide occurred in Raigad near Poladpur on Mumbai-Goa highway today, following incessant rainfall. Vehicular movement suspended on the route. pic.twitter.com/bJWWmaeKkD — ANI (@ANI) August 3, 2019

भारी बारिश ( Mumbai Rains ) की संभावना को देखते हुए पालघर के जिलाधिकारी कैलाश शिंद ने शनिवार को जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। पालघर के अलावा ठाणे में आज सरकारी स्कूल बंद रखे गए हैं। मुंबई का मलाड इलाका भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट, एडवाइजरी जारी होने के बाद वापस लौटने लगे श्रद्धालु

इन इलाकों में भारी बारिश ( Mumbai Rains ) की संभावना

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और ठाणे के आलावा उत्तर कोंकण क्षेत्र।

Maharashtra: All government schools to remain closed in Thane today. Thane Municipal Corporation has issued the orders in view of continuous rainfall in the city. pic.twitter.com/tQPX5TXLXV — ANI (@ANI) August 3, 2019

मुंबई एयरपोर्ट से 10 फ्लाइट्स रद्द

मुंबई में भारी बारिश ( Mumbai Rains ) के बाद असामान्य हुए हालातों की वजह से मुंबई एयरपोर्ट से 10 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। जबकि अंधेरी मुंबई इलाके में वॉटर लॉगिंग के कारण अंधेरी सबवे अस्थाई रूप से बंद रखा गया है।