बारिश के आगे मुंबई लाचारः 36 घंटे के अंदर तीन मौत के साथ सड़कें बनी सैलाब, उड़ानों पर भी पड़ा असर

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में मानसून ( monsoon in Maharashtra ) का शानदार दस्तक के साथ ही मुंबई में दो दिन से हो रही बारिश ( Mumbai weather update ) ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शुक्रवार से शुरू हुआ बारिश ( Mumbai Rain ) का सिलसिल अब तक जारी है।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की माने तो अगले दो दिन तक माया नगरी में और भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम के पहले हाई टाइड के साथ ही दो दिन की बारिश के चलते हुए घटनाओं में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है।

Mumbai: Two cars damaged in Sion Koliwada Punjabi Camp after a tree fell down on them, following heavy rainfall in the area today. #Maharashtra pic.twitter.com/ywCRquvuG6 — ANI (@ANI) June 29, 2019

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी तट पर मानसून सक्रिय होने के कारण मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है। हालांकि आने वाले दो दिन तक यहां हाई अलर्ट भी जारी किया या है क्योंकि 24 से 48 घंटे में यहां भारी से भारी बारिश हो सकती है।

मुंबई, ठाणे और पालघर में साथ ही नासिक में भी अच्छी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र इन इलाकों में ही पिछले 36 घंटे में 400 मिली मीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है।

According to BMC, Mumbai City received 127 mm rainfall, western suburbs received 170 mm rainfall and eastern suburbs received 197mm rainfall, in last 24 hours; According to IMD, heavy rainfall is expected in #Mumbai today. pic.twitter.com/bETXXFh1F1 — ANI (@ANI) June 29, 2019

मुंबई के चेंबूर में आज सुबह लगभग 2 बजे एक दीवार ऑटो-रिक्शा पर गिर गई। मलबे को हटाया जा रहा है, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वहीं शनिवार सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण सायन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप में एक पेड़ गिरने से दो कारें क्षतिग्रस्त हो गईं।

India Meteorological Department, Mumbai: Very active monsoon conditions over west coast, with deep westerlies. Heavy rainfall expected in #Mumbai, #Thane & around west coast. pic.twitter.com/ElwYKnF4Gj — ANI (@ANI) June 29, 2019

उड़ानों पर पड़ा असर

मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों में दो दिन से हो रही बारिश का असर एयरपोर्ट पर देखने को मिला है। यहां दृश्यता कम होने से हवाई यातायात पर सीधा असर पड़ा। मुंबई एयरपोर्ट पर 10 से ज्यादा फ्लाइट लेट हुईं, जबकि एक फ्लाइट को डायवर्ट भी करना पड़ा।

करंट लगने से तीन की मौत

उधर...मुंबई में हो रही बारिश के चलते दो अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। गौरेगांव के इरवानी एस्टेट में सुबह 7 बजे के आस-पास चार लोग करंट की चपेट में आ गए। इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया जहां दो की मौत हो गई जबकि एक बच्चे समेत दो लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं अंधेरी में भी 60 वर्ष की बुजुर्ग की करंट लगने से मौत हो गई।

अब तक बारिश का हाल

बीएमसी के मुताबिक मुंबई में अब तक 127 मिमी बारिश हुई , पश्चिम उपनगरों में 170 मिमी और पूर्वी उपनगरों में पिछले 24 घंटों में 197 मिमी बारिश दर्ज की गई है।