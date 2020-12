नड्डा ने ममता सरकार पर निशाना साधा, कहा-बंगाल में अब भाजपा लगाएगी अंतिम छलांग

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल को अपना अगला लक्ष्य बना लिया है। 2021

के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में पार्टी लगी हुई है। वह राज्य में आए दिन कोई न कोई आंदोलन या कार्यक्रम कर तृणमूल सरकार को घेरने की कोशिश रही है।

West Bengal: BJP National President JP Nadda inaugurates party's West Bengal State Election Office at Hastings in Kolkata in presence of BJP's West Bengal In-charge Kailash Vijayvargiya



"We will keep West Bengal's culture alive. BJP shares a special relation with state," he said