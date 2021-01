पश्चिम बंगाल: नड्डा ने अपने दूसरे दौरे में छेड़ा अभियान, 73 लाख किसानों से डोर-टू-डोर होगी मुलाकात

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपने दूसरे दौरे के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले बर्धमान में राधा गोविंद मंदिर में पूजा की। इसके बाद वह जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को नमन करने के बाद कहा कि जनसैलाब देखकर स्पष्ट है कि ममता का जाना तय है।

West Bengal: BJP national president JP Nadda along with Bengal BJP president Dilip Ghosh, has lunch at a farmer's house in Jagadanandapur in Purba Bardhaman district pic.twitter.com/nJLYiHPHpV