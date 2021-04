हाईकोर्ट के फैसले पर सिद्धू का ट्वीट, जजमेंट का मतलब ये न समझें कि बादलों के खिलाफ सबूत नहीं

चंडीगढ़। अपने शब्दों के जाल से प्रतिद्वंदी को भी दीवाना बना लेने वाले कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से बादल परिवार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री नवजोत सिद्धू ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि अदालती फैसले का अर्थ नहीं है कि बादलों के खिलाफ सबूत नहीं है। इसका सीधा से मतलब सिर्फ इतना हुआ कि कोर्ट में सबूत पेश नहीं किए गए, क्यों?

सिद्धू ने कहा कि बेअबदी और कोटकपूरा गोलीकांड के लिए बनी SIT को लेकर माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले से बादल इस खुशफहमी में न रहें कि उनके खिलाफ सबूत नहीं हैं। नवजोत सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया कि बादल परिवार को बेअबदी मामले में बचाने के लिए फ्रैंडली मैच खेला जा रहा है।

ट्वीट करते हुए नवजोत सिद्धू ने लिखा 'जजमेंट का मतलब यह नहीं है कि बादल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसका मतलब यह है कि जांच ने कोई प्रावधान नहीं किया है, क्यों?... उन्होनें कहा कि बादल तब तक ही बचे हैं जब तक कोई निष्पक्ष जांच इनकों जेल तक नहीं पहुंचाती। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, बस थोडा समय और मिला है। चलिए न्याय के लिए लड़ते हैं'।

The Judgement does not mean that there is no evidence against Badals, it just means investigation has not provided any, Why? ... It is a temporary reprieve for Badals until a fair investigation brings them to docks. Not exonerated, only on borrowed time. Let’s fight for Justice!!