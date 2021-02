एनसीपी चीफ शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने केंद्र सरकार को दी नसीहत

नई दिल्ली।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने भारत रत्न (Bharat Ratna) और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को एक सलाह दी है। पवार के मुताबिक, मेरी सचिन तेंदुलकर को सलाह है कि दूसरे क्षेत्र के विषयों पर ट्वीट करते समय उन्हें सतर्कता बरतनी चाहिए।

सचिन ने केंद्र की ओर से लाए गए तीन नए कृषि कानून के खिलाफ कुछ विदेशी शख्सियतों के ट्वीट के जवाब में गत 3 फरवरी को एकता की बात करते हुए ट्वीट किया था। इसके बाद से ही उन्हें तमाम लोग अलग-अलग तरह से अपनी नसीहतें दे रहे हैं। शरद पवार की सलाह भी इसी क्रम में मानी जा रही है।

