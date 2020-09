एक्ट्रेस पायल घोष की मदद को NCW तैयार, अनुराग कश्यप के खिलाफ लिखित में मांगी शिकायत

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद से लगातार बॉलीवुड से जुड़ी कोई न कोई खबर सामने आने का सिलसिला जारी है। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष ने विवादों रहने वाले फिल्ममेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। साथ ही सुरक्षा की मांग की है। उनकी इस ट्विट को राष्ट्रीय महिला आयोग ( NCW ) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी गंभीरता से लिया है।

Last night I saw a tweet from Payal Ghosh where she alleged that Anurag Kashyap sexually harassed her in 2015. In its reply, I said that she has to send me a complaint after which we'll look into the matter & will take it up with police: Chairperson, National Commission for Women https://t.co/5uywnUVump pic.twitter.com/k973hC0P04