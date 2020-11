एनडीए 119 सीटों पर आगे, महागठबंधन से कांटे की टक्कर

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Election Result 2020 ) के नतीजे दिन बढ़ने के साथ अब धीरे-धीरे साफ होते जा रहे हैं। 243 सीटों में से 230 के रुझान में एनडीए 119 सीटों पर आगे है। वहीं बीजेपी 61, जेडीयू 51, विकासशील इंसां पार्टी 6, हम-1 पर है। वहीं 100 सीटों पर महागठबंधन आगे है। इसमें से राजद 62, कांग्रेस 20 और वाम 18 सीटों पर आगे है। बसपा और एआईएमआईएम को एक-एक सीट पर बढ़त हासिल है। वहीं एलजेपी पांच पर और निर्दलीय चार पर हैं।

