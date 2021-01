सरकार और किसानों के बीच वार्ता शुरू, नरेंद्र तोमर बोले - हम बातचीत से हल निकालना चाहते हैं

नई दिल्ली। दिल्ली के विज्ञान भवन में नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संघों के नेताओं के बीच आज की बातचीत शुरू हो चुकी है। बैठक को लेकर किसान संगठनों के नेता अपने पहले के स्टैंड पर कायम हैं। वहीं कृषि मंत्री ने सकारात्मक परिणाम आने के संकेत दिए हैं। हालांकि ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत शुरू होने से पहले कहा है कि हम बातचीत के जरिए हल निकालना चाहते हैं। बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं।

Government welcomes the Supreme Court order regarding the farmers' agitation. The government will put forth its views before the committee (appointed by the court). We are trying to resolve the issue through dialogue: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar pic.twitter.com/63hqsYCJCK