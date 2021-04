देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 2.61 लाख नए केस, 1500 लोगों की मौत

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना नए आंकड़ें पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। अगर बात बीते 24 घंटे की करें तो देश में 2.61 लाख लोगों को कोरोना हुआ और 1500 लोगों की मौत हो गई। देश में अब कोरोना के कुल केसों की संख्या 1.47 करोड़ से ज्यादा हो गई है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर देश में कितने लोग अभी कोरोना वायरस से पीडि़त हैं।

कोरोना के मामलों ने तोड़ा रिकॉर्ड

भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,61,500 नए मामले सामने आ गए हैं। जिसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,47,88,109 हो चुकी है। अगर बात मौतों की करें तो बीते 24 घंटे में 1,501 नई मौतों हो चुकी हैं। जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 1,77,150 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 18,01,316 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,28,09,643 हो चुकी है।

#COVID19 | As many as 26,65,38,416 samples were tested up till April 17 in the country, including 15,66,394 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/tyruyZad0o