दिल्ली और महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, आज फिर तोड़ा रिकॉर्ड

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस महामारी तेजी से फैलती जा रही है और इसकी नई लहर हर आयुवर्ग को अपना निशाना बना रही है। राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में हालात काफी बिगड़ चुके हैं और शुक्रवार को फिर से नए मामलों ने रिकॉर्ड दर्ज किया है। जहां दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 19,486 नए केस रिपोर्ट किए गए और 141 लोगों की मौत हुई। वहीं, महाराष्ट्र में 63.729 नए मामले सामने आए और 398 मौतें दर्ज की गईं।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी कोविड-19 बुलेटिन के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान राजधानी में कोरोना वायरस के कुल 19,486 नए केस सामने आए। इस दौरान 98,957 COVID-19 टेस्ट किए गए और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 19.69 फीसदी हो गया है। वहीं, इस दौरान 12,649 लोग इस महामारी से ठीक हुए और 141 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में इस दौरान 29,705 लोग होम आइसोलेशन में हैं और बाकी का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

अब तक दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 8,03,623 हो गई है, जबकि कुल 7,30,825 डिस्चार्ज/रिकवर हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक का कुल कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.01 फीसदी पहुंच चुका है। वहीं, अब तक राजधानी में कुल 11,793 लोगों की जान इन महामारी ने ले ली है।

Delhi records 19,486 new #COVID19 cases, 141 fatalities and 12,649 recoveries in the last 24 hours



Total cases: 8,03,623

Active cases: 61,005

Total recoveries: 7,30,825

Death toll: 11,793 pic.twitter.com/qHRnrpfg46