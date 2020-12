NGT का पटाखों की बिक्री पर बैन रहेगा जारी, खराब एक्यूआई वाले सभी शहरों पर होगा लागू

नई दिल्ली। बुधवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वायु प्रदूषण को लेकर पटाखों की बिक्री पर बैन को कोरोना महामारी के दौरान जारी रखने का फैसला सुनाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यह आदेश दिल्ली एनसीआर सहित प्रदूषण के मामले में खराब एक्यूआई वाले देश के सभी शहरों में पटाखों की बिक्री पर अपने प्रतिबंध को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया है।

National Green Tribunal extends ban on the sale and use of all kinds of firecrackers during the COVID-19 pandemic, in the National Capital Region and all cities/towns in the country where the ambient air quality falls under the ‘poor’ and above category. pic.twitter.com/XCfOccjmBT