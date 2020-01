निर्भया कांडः फैसले के बाद छलके मां के आंसू, बोलीं- कानून में बढ़ेगा भरोसा

नई दिल्ली। निर्भया केस ( Nirbhaya case ) में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ( Patiala House court ) ने सबसे बड़ा फैसला सुना दिया है। निर्भया के चारों दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। 22 जनवरी की सुबह 7 बजे चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में फासी दे दी जाएगी।

ये ऐसा फैसला है जिसे सुनते है जहां एक तरफ पूरे देश ने राहत की सांस ली वहीं दूसरी तरफ निर्भया की मां की आंखों में खुशी और इंसाफ मिलने के आंसु आ गए।

निर्भया के दोषियों का डेथ वारंट हुआ जारी, 22 जनवरी को दी जाएगी फांसी

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: My daughter has got justice. Execution of the 4 convicts will empower the women of the country. This decision will strengthen the trust of people in the judicial system. pic.twitter.com/oz1V5ql8Im