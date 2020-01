निर्भया केसः बढ़ सकती है फांसी की तारीख! विनय ने राष्ट्रपति के पास भेजी दया याचिका

नई दिल्ली। बीते सात वर्ष से भी ज्यादा वक्त से निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस चल रहा है और फांसी की तारीख मुकर्रर होने के बावजूद दोषियों को सजा नहीं मिल पा रही है। अब जब चारों दोषियों की फांसी में दो दिनों का ही वक्त बचा है, दोषियों के वकील हर संभव कोशिश कर कुछ दिनों की मोहलत जुटाने में लगे हुए हैं। बुधवार को जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी मुकेश की याचिका खारिज की और दूसरे दोषी अक्षय की याचिका पर कल सुनवाई करने को कहा। एक तीसरा दोषी विनय भी अपनी दया याचिका लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंच गया।

निर्भया केस के दोषियों की फांसी पर संशय! एक दोषी अक्षय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

निर्भया केस के चार दोषियों में से एक विनय कुमार शर्मा के वकील एपी सिंह ने बताया कि उनके मुवक्किल ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष अपनी दया याचिका पेश की है। अब राष्ट्रपति को इस दया याचिका पर फैसला लेना है।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट विनय की क्यूरेटिव पेटिशन पहले ही खारिज कर चुका है। अब उसे राष्ट्रपति के फैसले का इंतजार है।

