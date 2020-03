पटियाला हाउस कोर्ट से भी निर्भया के दोषियों को लगा झटका, कल सुबह 6 बजे फांसी तय

नई दिल्ली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पवन गुप्ता की ओर से दायर क्यूरेटिव पेटिशन खारिज करने के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भी निर्भया के गुनहगारों की याचिका खारिज कर दी है। निर्भया के दोषी पवन गुप्ता और अक्षय ने याचिका दायर कर पटियाला हाउस कोर्ट से डेथ वारंट बदलने की मांग की थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा है कि निर्भया के दोषियों को कल सुबह फांसी देने के लिए तय समय में कोई बदलाव होगा। यानि कल सुबह निर्भया के दोषियों को फांसी मिलना तय है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पवन की ओर से मौत की सजा को उम्रकैद में बदलनी वाली याचिका को सुबह साढ़े दस बजे खारिज कर दिया था।

2012 Delhi gangrape case: Advocate AP Singh has informed Delhi's Patiala House Court that death row convict Pawan's mercy petition has been filed before the President. https://t.co/TzPkDdfzvi