COVID-19: : कोरोना के 24 मामले आने के बाद निजामुद्दीन इलाके को सैनेटाइज किया गया

नई दिल्ली। दक्षिण पश्चिम दिल्ली ( South west delhi ) स्थित हजरत निजामुद्दीन बस्ती ( Nizamuddin Basti ) और निजामुद्दीन पश्चिम ( Nizamuddin west) के पूरे इलाके को मंगलवार को सफाई कर्मचारियों ने सैनेटाइज किया।

इस बीच दिल्ली पुलिस भी निजामुद्दीन मरकज ( Nizamuddin Markaj ) से लोगों को निकालने में लगी रही।

कांग्रेस नेता यास्मीन किदवई ( Congress leader Yasmin Kidwai ) ने एक साथ कई ट्वीट्स किए और इलाके को स्वच्छ करने में लगे कर्मचारियों की तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए।

Jangpura B also sanitised this afternoon -we are covering all the areas to and forth from #Nizamuddin pic.twitter.com/XplyGIBxtL

उन्होंने कहा, "यह वायरस के डर का सामना करने के लिए यह कदम उठाने का समय है। निजामुद्दीन पश्चिम और हजरत निजामुद्दीन बस्ती को एक बार फिर से पूरी तरह से साफ-स्वच्छ कर दिया गया है।

फरहाद सूरी फारुख साहब और व्यक्तिगत जोखिम उठाने वाले सभी स्वच्छता और स्वास्थ्य कर्मचारियों को धन्यवाद, जिन्होंने डोर टू डोर जाकर अच्छी तरह से इलाके को साफ किया है।"

Sanitation work just finished @farhacd thanks for all ur help & being there since early morning the outside of #markaz has been done also all roads leading to #Nizamuddin -to all the residents of Basti who accompanied us to show all nooks & corners thank u pic.twitter.com/skHjFbIgcR