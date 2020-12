एलएसी पर सेना की तैनाती नहीं होगी कम: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच अभी तक की हुई सभी बातचीत में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सका है। वैसे ही यथास्थिति बनी हुई है, जो पिछले कुछ महीनों पहले थी। ऐसे में भारत एलएसी से अपनी सेना को नहीं हटा सकता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। सैन्य स्तर पर अगले दौर की वार्ता होगी जो कभी भी हो सकती है। लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं आया है और यथास्थिति है। मुझे नहीं लगता कि यथास्थिति सकारात्मक विकास है।

