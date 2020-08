COVID-19 cases in India पहुंचे 19 लाख पार, पहली बार एक दिन में रिकवर्ड केस का Record

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus outbreak ) के बीच रोजाना रिकॉर्ड बनाते नए मरीजों की संख्या के बीच भारत ने पहली बार अब तक एक दिन में सर्वाधिक ठीक होने वाले मरीजों का रिकॉर्ड बनाया है। बुधवार को भारत में कोरोना वायरस मामलों का कुल आंकड़ा ( Coronavirus Cases in India ) 19 लाख को पार कर गया।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) ने अपने दैनिक बुलेटिन में बताया, "एक दिन में तेजी से कोरोना वायरस के 51,706 मरीजों के ठीक होने से देश में इस महामारी से ठीक होने वालों की दर यानी रिकवरी रेट ( corona patients recovery rate ) ऊपर उठकर 67.19 फीसदी पहुंच गया है और हालात रोजाना बेहतर हो रहे हैं। अब तक देश में कुल 12,82,215 लोग कोरोना वायरस से उबर चुके हैं जो मौजूदा एक्टिव केसेज ( Coronavirus Active Case ) की तुलना में दोगुनी संख्या है।"

▪️ India records highest ever single day recoveries of 51,706; recovery rate reaches a record high of 67.19%



▪️ Case Fatality Rate further dips to 2.09%; more than 6 lakh tests in 24 hours



