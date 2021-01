अब योगेंद्र यादव ने दी केंद्र को चेतावनी, कहा - कृषि कानूनों को वापस न लेने पर निकालेंगे किसान गणतंत्र परेड

नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। अब स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने केंद्र सरकार को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर 26 जनवरी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं तो किसान दिल्ली में 'किसान गणतंत्र परेड' करेंगे। इस परेड को सफल बनाने के लिए उन्होंने किसानों से इसमें शामिल होने की अपील की है।

If our demands are not met till Jan 26,then farmers will hold 'Kisan Gantantra Parade' in Delhi. We appeal to farmers from adjoining areas of national capital to be prepared & request every farmer family of country to send a member to Delhi if possible:Yogendra Yadav,Swaraj India https://t.co/k9UmCQUk1c pic.twitter.com/a1olrK32Ko